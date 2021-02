Biographie

Au pays du hard rock, le groupe américain Ugly Kid Joe se singularise par son humour satirique qui se moque des codes du genre et plus globalement de l'Amérique triomphante. Cette particularité n'empêche pas le groupe d'être très compétent musicalement avec des apports de metal groove et de metal pop qui accrochent immédiatement l'oreille. Formé en 1987 à Isla Vista (Californie), Ugly Kid Joe triomphe en 1991 avec le mini-album As Ugly as They Wanna Be. Ce premier disque est suivi en 1992 par America's Least Wanted et son tube mondial « Everything About You ». Hormis en Grande-Bretagne et en Australie, Menace to Sobriety est moins performant en 1995. Motel California est son chant du cygne en 1996, Ugly Kid Joe se séparant en 1997. Reformé en 2010, Ugly Kid Joe sort en 2012 l'EP Stairway to Hell. En octobre 2013, le groupe reprend la route et assure les premières parties de la tournée européenne de Skid Row. Deux ans plus tard, il publie Uglier Than They Used Ta Be, son premier disque studio depuis dix-neuf ans. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015