Biographie

Formé à La Nouvelle-Orléans en 2014, le duo $uicideboy$ se compose de Ruby da Cherry (Aristos Petrou alias Suicide Leopard), amateur de punk et hardcore, et de son cousin, le DJ $lick $loth (Scott Arceneaux Jr. alias Suicide Christ). Malgré leur approche musicale différente, ils trouvent un terrain d'entente en pratiquant un rap de style horrorcore et atmosphérique. Leur première production, l'EP Kill Yourself Part 1: The $uicide $aga (2014), est suivie d'une vingtaine d'épisodes jusqu'en 2017. En 2016, l'EP hors-série Radical $uicide atteint la 13e position des charts de rap, tandis que l'album I Want to Die in New Orleans (2018) se classe n°9 au Billboard général et figure dans les charts de plusieurs pays (Australie, Canada, Allemagne et Belgique). Il est sacré n°1 dans les charts indépendants américains. Dans un production pléthorique, le duo a également réalisé une dizaine de mixtapes, dont six pour la seule année 2015. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2021