Biographie

Formé à Nantes en 1999 autour de Nicolas Patra, Emmanuel Colombier, Fabien Le Floch et Matthieu Bausson, Ultra Vomit est un projet metal français ayant fait du décalage humoristique et de la parodie sa marque de fabrique, faisant se côtoyer la culture et les aspects les plus extrêmes de la scène metal, du thrash au death en passant par le black et le grindcore, avec une culture populaire allant de la variété aux musiques de dessins animés, de la culture BD aux vedettes du petit ou grand écran. En 2004, le groupe livre un premier effort, M. Patate, suivi en 2008 par Objectif: thunes. En 2017, mettant fin à neuf années d'attente, Ultra Vomit revient avec Panzer Surprise! et une programmation au très en vue Hellfest de Clisson. © TiVo