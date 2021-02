Biographie

D'abord émule avoué de Roxy Music à partir de 1974 sous le nom de Tiger Lily, Ultravox se convertit brièvement au punk avec Ultavox! et Ha!-Ha!-Ha!, tous deux sortis en 1977. Ultravox n'a aucun mal à prendre avec brio le tournant new wave et synth pop en 1980 avec le brillant Vienna. Un temps sociétaire de l'éphémère mouvement néo-romantique, Ultravox tombe vite dans un certain maniérisme pop avec Rage in Eden (1981) et Quartet (1982). Le succès - surtout anglais - se poursuit jusque U-Vox en 1986, avant que le groupe ne continue sans la majeure partie de ses membres originaux jusqu'en 1994. La formation historique revient en 2009 pour le Return to Heaven Tour, dont est issu l'enregistrement public Return to Heaven - Live at the Roundhouse en 2010. Brilliant en mai 2012 signe le retour d'Ultravox avec de nouvelles compositions. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015