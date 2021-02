Biographie

Ce groupe/projet temporaire est né dans le sillage du label avant-gardiste et innovateur Mo'Wax. James Lavelle et les différents intervenants ont produit quatre albums sous le signe de la recherche de croisements musicaux inédits. Si Psyence Fiction fait beaucoup de bruit en 1998, l'intérêt relatif des autres albums fait grandement chuter la tension. UNKLE persévère cependant, et Where Did the Night Fall? en 2010 voit de nouveaux participants rénover l'univers du groupe. En 2017, James Lavelle relance son projet en réalisant l'album The Road Part 1, en compagnie de musiciens issus de la scène rock (Queens of the Stone Age, Primal Scream). © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2017