Biographie

Urge Overkill restera connu pour son hit « Girl, You'll Be a Woman Soon », issu de la bande originale de Pulp Fiction en 1994. Ce groupe de rock alternatif américain, formé en 1985, a néanmoins livré un album majeur, Saturation en 1993, avant de se séparer deux ans plus tard et de se reformer en 2011... © ©Copyright Music Story Arnaud De Vaubicourt 2015