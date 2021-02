Biographie

Né le 8 juin 1956 à Philadelphie aux Etats-Unis, le pianiste, compositeur et improvisateur américain Uri Caine commence à étudier la musique à l'âge de sept ans dans sa ville natale. Après avoir travaillé dès l'âge de douze ans avec le pianiste de jazz et compositeur français Bernard Peiffer, il étudie la composition musicale à l'Université de Pennsylvanie avec George Rochberg et George Crumb. Au fil de cet enseignement, ses goûts musicaux le porteront tout particulièrement vers Bach et Mozart en même temps que vers le novateur et déroutant Thelonious Monk (dont il sortira en 1992 un disque en son hommage, Sphere Music) et jusqu'aux accompagnements rythmiquement contrastés de Herbie Hancock. Pas étonnant dans ces conditions que sa carrière se construise sur ces deux pôles d'attraction, avec la même réussite dans la musique savante que dans l'improvisation, sans autre limite que sa curiosité. Uri Caine a trente ans à peine lorsqu'il décide de s'installer à New York, alors creuset fécond qui attire jeunes musiciens et compositeurs. Dès lors sa carrière prend forme au fil de rencontres fructueuses d'où naîtra sa collaboration avec le batteur Philly Joe Jones et le saxophoniste Grover Washington. Côté jazz et musiques actuelles, Caine ne cesse de défricher et de multiplier les contacts musicaux. On le retrouve sideman aux côtés de John Zorn ou de Don Byron. Leader, il réunit autour de lui des musiciens comme Dave Holland, Arto Lindsay, Jim Black ou David Gilmore. Ses projets mettent en oeuvre des influences aussi diverses que les musiques traditionnelles, le funk, la drum'n bass. On le retrouve aussi bien acoustique et mélodique aux côtés du trompettiste sarde Paolo Fresu qu'au sein de différents collectifs électriques groove. Musicien hors pair sachant jouer sur tous les registres, pianiste exceptionnellement doué, Uri Caine ne néglige pas non plus le répertoire classique, mais non sans l'aborder parfois d'une manière explosive, dans une relecture toute personnelle et (dé)compositionnelle de grands compositeurs comme Bach, Beethoven, Mozart, Schumann, Mahler et Wagner. Ni arrangeur, ni pasticheur mais profondément compositeur, il s'inspire de pièces cultes ou plus méconnues de ces glorieux aînés pour proposer des oeuvres foisonnantes, décapantes, originales et toujours étonnantes. C'est à l'initiative des frères Franz et Stefan Winter (du label Winter & Winter) qui réalisaient en 1993 un film documentaire sur Gustav Mahler qu'il lui est proposé d'arranger et d'adapter plusieurs partitions du compositeur, destinées à être jouées en direct à la sortie du film en novembre 1995. Ce qu'il fait, en prenant dans cet exercice autant de libertés qu'il y met de talent et d'intelligence, ce qui lui vaut le plus grand succès, d'autant qu'il est entouré de magnifiques musiciens comme Joey Baron (batterie), Don Byron (clarinette), Dave Douglas (trompette), Josh Roseman (trombone), Arto Lindsay (chant), Mark Feldman (violon klezmer)... Urlicht/Primal Light, son premier album chez Winter & Winter, lui vaudra une distinction de la Société Mahler à New York. Son parcours de compositeur de musique contemporaine l'amène sur les voies de la liberté insufflées par Luciano Berio ou celles de la rigueur incarnées par le Quatuor Arditti. Proche de Luciano Berio, ce dernier, comme un testament musical, le fait nommer directeur musical de la Biennale de Venise en 2003 et lui commande un cycle de quatuors, qui seront les 12 Caprices créés par les Arditi en 2010. À l'issue de ce premier volet, les Arditti décident de poursuivre le cycle et commandent 12 autres Caprices à Caine. De 2006 à 2009, Uri Caine est compositeur en résidence au Los Angeles Chamber Orchestra pour lequel il crée notamment son Concerto pour 2 pianos et orchestre de chambre. Ces dernières années, il a reçu des commandes d'institutions musicales aussi diverses et prestigieuses que le Vienna Volksoper, le Seattle Chamber Players, le Beaux Arts Trio, l'Orchestre de Chambre de Bâle, Concerto Köln ou l'American Composers Orchestra. Pianiste, il a joué aux côtés du Cleveland Symphony Orchestra, du Moscow Chamber Orchestra, du CBC Orchestra (Canada) ou du Swedish Chamber Orchestra et a été programmé par des structures aussi diverses que le Festival de Salzbourg, l'Opéra de Munich, le Holland Festival, le Concertgebouw d'Amsterdam, l'IRCAM, ou Great Performers at Lincoln Center. Uri Caine s'est distingué également en jazz moderne avec le projet jazz-fusion Bedrock (album Bedrock 3, en 2002) où il mêle jazz, hip-hop, drum'n bass et electro. Nominé aux Grammy Awards pour "Othello Syndrome", il reçoit en 2010 le prix de la Fondation United States Artists. L'année suivante Uri Caine Trio (Caine accompagné du bassiste John Hébert et du batteur Ben Perowsky) publie l'album Siren. Avec plus de 20 albums à son actif chez Winter & Winter, Uri Caine semble ne pas avoir de limites dans l'inventivité décalée, toujours dans le goût le plus parfait. S'il est très présent sur les scènes du monde, que ce soit sur le continent américain ou en Europe, le public français n'a que trop peu eu l'occasion de découvrir sa voix originale. © Qobuz (03/2013)