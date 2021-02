Biographie

Né de la rencontre entre les producteurs britanniques passionnés de jazz Geoff Wilkinson et Mel Simpson, le collectif Us3 rassemble des musiciens et des rappeurs pour mettre à bien son projet : lier le jazz et le rap au travers de samples historiques et d'interventions originales. Après un premier maxi sorti sous le label Ninja Tune et utilisant un sample de Grant Green (« The Band Played the Boogie »), Wilkinson se voit proposer par EMI, qui gère le catalogue Blue Note, de reproduire la formule sur tout un album et de disposer d'un accès libre au fonds inépuisable du label. Paru en octobre 1992, le titre « Cantaloop (Flip Fantasia) », qui utilise un extrait du morceau « Cantaloupe Island » signé Herbie Hancock, s'avère un succès international et atteint un an après la neuvième position du Billboard Hot 100. L'album Hand on the Torch (1993), avec les participations de Gerard Presencer (trompette), Dennis Rollins (trombone), Mike Smith et Ed Jones (saxophones), Tony Remy (guitare), Matt Cooper (piano) et des rappeurs Rahsaan Kelly, Kobie Powell et Tukka Yoot, devient le premier album de Blue Note vendu à un million d'exemplaires. Dix ans après, The Ultimate Hand on the Torch inclut les morceaux de jazz échantillonnés. Différents vocalistes, dont KCB et Shabaam Sahdeeq, se succèdent sur les albums suivants Broadway & 52nd (1997), An Ordinary Day in an Unusual Place (2001), Questions (2004), Schizophonic (2006), Say What? (2007), Stop Think, Run (2009), Lie, Cheat & Steal (2011) et The Third Way (2013), qui voient le groupe évoluer vers les sonorités électroniques et acquérir son indépendance avec la création du label Us3.com. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020