Biographie

Après avoir été remarqué par un dirigeant de La Face lors d’un concours amateur à Atlanta, sa ville natale, la carrière d’Usher Raymond ne tarde pas à décoller. Âgé de 14 ans, il est auditionné par le co-fondateur de La Face, L.A. Reid, qui fait signer à ce petit chanteur de chorale gospel un contrat d’enregistrement. Le premier album de ce chanteur nominé aux Grammy et également acteur sort en 1994, avec la participation du producteur co-exécutif Sean "Puffy" Combs. Après avoir fini le lycée en 1997, Usher sort son deuxième album, My Way, qui l’affirme solidement comme l’un des artistes de R&B les plus incontournables et comme une figure de réussite, et ce, pour de nombreuses années. © Lynda Lane /TiVo