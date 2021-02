Biographie

USKY matérialise l'effondrement des barrières musicales et prouve que les frontières entre les différents genres n'existent plus dans le rap version 2020. Une dimension esthétique toujours travaillée, une musicalité à cheval entre rap, soul et r&b assortie d'un zeste rock. Un voyage permanent entre l'amour et la violence, un amour pour la liberté de la création, USKY se définit par une identité et des choix affirmés, avec comme ambition une carrière durable et soigneusement construite plutôt qu’un passage éclair sous les projecteurs.