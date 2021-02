Biographie

Dès 2005, ce groupe autrefois connu sous le nom de Misteur Valaire s’est illustré grâce à son mélange original d’électro- jazz, de rock et de hip-hop, dans la filiation de Bran Van 3000. Formé de Luis Clavis, Kilojules, DRouin, France et To, des musiciens issus de la scène sherbrookoise (surnommée «Sherbrooklyn»), il a fait paraître quatre albums de façon indépendante, dont Golden Bombay (2010), auquel collaborait le groupe ami La patère rose, et Bellevue (2013). Au fil des ans, la formation a bifurqué vers un son plus pop, soul et funk (Chromeo, MGMT), sans toutefois limiter son exploration de genres musicaux diversifiés, et ses membres ont aussi fondé le projet parallèle Qualité Motel. Oobopopop, dernier album de Valaire, est paru en 2016.