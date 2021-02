Biographie

Anomalie de la matrice rap français, VALD surprend dès ses débuts grâce à son flow qui frise la virtuosité et qui réfute toute prévisibilité, s’éloignant des clichés du genre pour proposer son propre style et sa vision acerbe de la société dans laquelle il grandit. Ironie, espièglerie et audace caractérisent sa musique qui surfe sur des samples old-school et des beats trap. Originaire d’Aulnay-sous-bois, le jeune Valentin prend le pseudo de VALD et réalise deux mixtapes qu’il produit lui-même et partage sur internet. La qualité de ses textes et de ses instrus lui valent d’être repéré par Tefa (Diam’s, Sinik, Sniper…) et Tunisiano (leader du groupe Sniper). Entouré par des professionnels expérimentés, il peaufine son premier EP NQNT qui sort en 2014 et qui contient notamment le polémique Autiste et le caustique Shoot un ministre. Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, il continue d’acquérir une immense expérience aux côtés de producteurs chevronnés tels que Suther Kane et met au point un deuxième EP. Suite directe du premier, NQNT 2 sort en 2015 et lui vaut une grande reconnaissance aussi bien dans le milieu du rap français que sur la geekosphère... interprétation magistrale et intrus de qualité lui permettent de s’affirmer peu à peu en tant que grand espoir du genre. © LG/Qobuz