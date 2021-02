Biographie

Actrice, réalisatrice, chanteuse et humoriste lors de one man show plébiscités parle public et la critique, Valérie Lemercier est une artiste totale. Ses multiples collaborations en chansons, dont une avec Bertrand Burgalat sur le label Tricatel, lui valent une réputation d'artiste protéiforme au talent éblouissant. © ©Copyright Music Story Arnaud De Vaubicourt 2015