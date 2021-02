Biographie

Né le 2 mai 1953 à Moscou, Valery Gegiev grandit dans le Caucase. Il étudie la direction d'orchestre au conservatoire Rimsky Korsakov de Leningrad (aujourd'hui Saint Petersbourg) avec Ilya Musin. À 23 ans il remporte le concours Herbert von Karajan à Berlin. En 1988, à l'âge de 35 ans, il est nommé chef principal de l'orchestre du théâtre Kirov (qui deviendra Théâtre Mariinsky), avant d'en prendre la direction artistique, et en 1996 la direction générale. La même année il est nommé "Artiste du peuple de Russie". Sa carrière s'est véritablement construite autour de ce Théâtre où il est entré en 1977 comme chef stagiaire. Il ne cessera d'élargir considérablement le répertoire de l'orchestre avec notamment le retour des opéras de Wagner qui fut vécu comme un grand événement à Saint-Pétersbourg. Chef principal invité du Metropolitan Opera de 1997 à 2002, et du Rotterdam Philharmonique de 1995 à 2008, Valery Gergiev est le chef principal du London Symphony Orchestra depuis 2007. Cette même année, il reçoit la légion d'honneur. Une relation particulière s'est nouée entre la France et Valery Gergiev : Paris a été l'une des premières scènes de l'ouest à accueillir l'orchestre Marrinski. En 2010, c'est à la salle Pleyel à Paris que Valery Gergiev offre la primeur d'un cycle des symphonies de Mahler. Valery Gergiev est encore le fondateur et le directeur artistique du Festival Gergiev de Rotterdam, du Festival international de Mikkeli (Finlande), du Festival International de la Mer Rouge (Eilat, Israël), du Festival de Pâques de Moscou et du festival Les Etoiles des Nuits blanches à Saint-Pétersbourg.Le travail inspiré accompli par Valery Gergiev comme directeur artistique et général du Théâtre Mariinsky a apporté une reconnaissance internationale à cette institution légendaire. Avec l'Opéra, le Ballet et l'Orchestre Kirov puis Mariinsky, Valery Gergiev a fait des tournées dans quarante-cinq pays, notamment en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Chine, Australie, Turquie, Jordanie, Israël et au Japon. En 2003, il a célébré ses vingt-cinq ans de collaboration avec le Théâtre Mariinsky, organisé et dirigé une part considérable des festivités pour le trois centième anniversaire de Saint-Pétersbourg, dirigé en présence de cinquante chefs d'Etat un concert de gala anniversaire télédiffusé dans le monde entier et ouvert la saison du Carnegie Hall avec l'Orchestre Kirov, premier chef d'orchestre russe à s'y produire depuis le concert inaugural de la prestigieuse salle new-yorkaise, dirigé par Tchaïkovski. Le même automne, le Wall Street Journal observait que « sous la direction de M. Gergiev, l'agenda artistique du Théâtre Mariinski s'est transformé en agenda diplomatique et,finalement, humaniste, et avec une envergure jamais approchée même par les rares musiciens possédant une vision des choses comparable à la sienne ».