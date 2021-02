Biographie

Née à New York en 2006 autour de l'auteur-compositeur, guitariste et chanteur Ezra Koenig, Rostam Batmanglij (guitare et claviers), Chris Baio (basse) et Christopher Tomson (batterie), la formation indie pop américaine Vampire Weekend apparaît sur la scène musicale avec une recette décrite par le groupe lui-même comme le son d'un Upper West Side Soweto, mélange d'indie rock et de sonorités afro-pop. Suite à une poignée de maxis, le groupe marque les esprits dès 2008 avec un très remarqué premier effort studio porté par l'énergique "A-Punk", avant de faire évoluer sa formule vers des horizons plus larges sur Contra (2010) et Modern Vampires of the City (2013). En 2019, alors que Rostam Batmanglij est parti voguer en solo, Vampire Weekend livre Father of the Bride, quatrième effort porté par le single "Harmony Hall". © TiVo