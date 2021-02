Biographie

Formé à Manchester en 1967, Van der Graaf Generator tire son nom d'une machine produisant de l'électricité statique. Le premier groupe de rock progressif signé par le label Charisma Records a pour créateurs le compositeur, guitariste et chanteur Peter Hammill et le batteur Chris Judge Smith. Séparé après un seul album puis reformé en 1969, « VDGG » enregistre deux albums majeurs au succès confidentiel : The Least We Can Do Is Wave to Each Other et H to He, Who Am the Only One, suivi de Pawn Hearts (1971). Sa musique sombre et saturée a suscité nombre de vocations sans atteindre le grand public et les changements successifs de musiciens ont nui à la régularité d'un groupe séparé puis reformé à deux nouvelles reprises, en 1972 puis en 1978, après la trilogie Godbluff (1975), Still Life et World Record (1976). À nouveau réuni en 2005 autour du noyau Peter Hammill, Hugh Banton (orgue) et Guy Evans (batterie), mais sans le saxophoniste David Jackson (1969-2006), Van der Graaf Generator produit un nouvel album en 2016, intitulé Do Not Disturb. En parallèle, Peter Hammill a développé une carrière solo fructueuse, à (re)découvrir. © ©Copyright Music Story Julien Oeuillet 2016