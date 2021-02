Biographie

Van Halen constitue l’un des groupes de hard rock et de heavy metal américain les plus populaires de l’histoire. Dès leur premier album éponyme en 1978 la formation connaît un foudroyant succès notamment grâce au jeu de guitare révolutionnaire d’Eddie Van Halen. Devenant l’un des guitaristes les plus influents de tous les temps avec son style auto-didacte alternant entre tapping, hammer-ons et pull-offs à des vitesses encore insoupçonnables à l’époque.Cette virtuosité couplée avec le talent de showman du chanteur David Lee Roth ont fait de Van Halen l’un des groupes les plus importants de la fin des années 70/début années 80. L’histoire du groupe démarre avec les deux frères Van Halen originaires des Pays-Bas. Ils émigrent à Los Angeles aux Etats-Unis en 1962 et commencent à jouer dans des groupes locaux puis forment Mammoth pour lequel ils recrutent un certain David Lee Roth au chant. En 1974, ils auditionnent un bassiste et choisissent Michael Anthony pour venir compléter la formation. Découvrant qu’un autre groupe portait déjà le nom de Mammoth, les musiciens optent pour le nom de Van Halen. Confirmant son talent et sa réputation dans de nombreux bars de la cité des anges, le groupe est repéré un soir par Gene Simmons, le bassiste de Kiss. Ce dernier les aide à financer leur première maquette. En 1978 sort leur premier album éponyme contenant des titres qui feront partie de leurs plus mémorables : Runnin’ With The Devil, Ain’t Talkin ‘Bout Love ou encore Eruption constituant un impressionnant solo de guitare d’Eddie Van Halen qui reste encore à ce jour l’un des plus grands classiques de la guitare électrique. Le deuxième album sort en 1979 et est intitulé Van Halen II. Tout aussi remarquable que son précédent, il vaut au groupe un succès grandissant et Van Halen part en tournée mondiale, en profitant alors pour se forger une excellente réputation à travers leurs performances lives. En 1980 est publié Women and Children First dans lequel Eddie utilise pour la première fois des synthés, ce qui deviendra ensuite une habitude. La plus grande réussite commerciale du groupe est révélé le 31 décembre 1983 sous le nom de 1984. Le titre Jump et sa mythique intro au synthé transporte le disque en haut des charts. Au sommet de sa gloire, Van Halen apparaissent comme étant les rivaux d’AC/DC. Malheureusement des frictions entre David Lee Roth et Eddie Van Halen se font peu à peu ressentir. Le chanteur est viré en 1985 et démarre sa carrière solo. Ce dernier est alors remplacé par Sammy Hagar, ex chanteur/guitariste de Montrose (pour qui Van Halen jouait en première partie en 1978). Le remplacement de Roth, d’abord vu d’un mauvais œil se révèle être plutôt fructueux. L’album 5150 (1986) est un succès malgré l’absence du charismatique chanteur. Avec OU812 en 1988 et For Unlawful Carnal Knowledge en 1991, les fans sont de nouveau comblés.En 1995, toutefois, des tensions naissent entre Eddie Van Halen et Hagar, le premier voulant sortir un best of du groupe malgré le refus du chanteur. Le guitariste a finalement le dernier mot et invite même David Lee Roth à chanter sur deux nouveaux titres sans prévenir Hagar. Furieux, celui-ci claque la porte. Gary Cherone, ex chanteur d’Extreme, est choisi pour le remplacer. En 1998, le groupe sort Van Halen III. L’album, malgré de bons débuts ne rencontre pas le succès espéré et la tournée est décevante. Cherone préfère alors partir de lui-même en 1999. Plus de dix années s’écoulent avant la sortie, en 2012, de A Different Kind of Truth qui marque le grand retour du groupe et de son plus emblématique chanteur, David Lee Roth. L’album est également marqué par la présence du fils d’Eddie Van Halen, Wolfgang, à la basse. Les Van Halen entament alors une tournée mondiale et publient en 2015, un double album live, Tokyo Dome Live in Concert. © LG/Qobuz