Biographie

Né à Belfast en 1945, Van Morrison évolue de 1964 à 1966 dans les Them, mettant sa voix puissante au service de la formation British R&B la plus célèbre d'Irlande, concurrente des Rolling Stones et autres Animals avec des tubes comme "Baby Please Don't Go" ou l'inoxydable "Gloria". Dès 1967, Morrison se lance dans une carrière solo avec Blowin' in the Wind et son single "Brown Eyed Girl" avant de changer de cap pour des horizons British Folk sur l'incontournable Astral Weeks, porté par "Sweet Thing". Evoluant dès lors entre son amour des musiques noires, du rock et de la folk, Morrison tisse une discographie jonchée de monuments, de Moondance (1970) à Into the Music (1979), et ce jusque dans le nouveau millénaire, livrant son 33ème opus studio en 2017. © TiVo