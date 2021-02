Biographie

Né à Melbourne le 1er décembre 1987, James Gabriel Wanderson Keogh se passionne pour le football australien parallèlement à ses études de droit, avant de se tourner vers une carrière musicale. Repéré lors d'un tremplin scénique, il signe un contrat avec le label Atlantic pour sa filiale Liberation Music et adopte le nom de Vance Joy, d'après un personnage du roman Bliss de Peter Carey. Son premier single « Fom Afar », paru en janvier 2013, est suivi de l'EP God Loves You When You're Dancing, aux influences folk de Bon Iver et pop rock de Coldplay. Le titre vedette « Riptide », qui en est extrait, lui apporte une notoriété nationale en se classant n°6 des ventes en Australie. La sortie de son premier album Dream Your Life Away à l'automne 2014 donne lieu à une tournée américaine en première partie de Taylor Swift pendant que « Riptide » fait le tour du monde des classements de ventes. Pas moins de sept titres en sont extraits. En 2015, Vance Joy offre l'inédit « Great Summer » pour la bande originale du film Paper Towns (La Face cachée de Margo). La même année, il est désigné artiste masculin de l'année aux ARIA Music Awards australiens. Le compositeur, guitariste et interprète travaille ensuite à son deuxième album Nation of Two qui voit le jour en février 2018 avec pour extraits « We're Going Home », « Saturday Sun » et « Call If You Need Me ». © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2018