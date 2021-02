Biographie

Née à Malaga (Espagne), le 14 novembre 1980, Vanesa Martín est devenue une artiste de référence de la pop latino des années 2000-2010. Étudiante à Madrid, elle commence à se produire dans les bars de la capitale, accompagnée de sa seule guitare. Armée d'un répertoire à tendance romantique, elle est signée en 2005 par le label EMI, qui sort l'album Agua l'année suivante. L'Andalouse passe ensuite chez Dro, label de la multinationale Warner, et enregistre Trampas (2009). Sa notoriété enfle avec l'album Cuestión de Piel (2012) et l'enregistrement acoustique en public Ven, Siéntate y Me lo Cuentas, sorti la même année. Avec l'album suivant Crónica de Un Baile (2014), Vanesa Martín devient une star dans l'ensemble des pays latins. Ce triomphe, suivi par l'album en public Directo: Gira Crónica de Un Baile (2015), est surpassé en 2016 par Munay, certifié double disque de platine. Un nouvel enregistrement en public, Munay Vivo (2017), précède son son sixième album Todas Las Mujeres Que Habitan en Mí (2018), attesté par un nouveau succès. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2018