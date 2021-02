Biographie

C'est une véritable enfant prodige du piano qui voit le jour à Prato (Italie), le 15 novembre 1987. Élève de l'Académie de piano d'Imola dès l'âge de sept ans, Vanessa Benelli Mosell brûle les étapes et se voit promise à une carrière internationale dès l'adolescence. Du Conservatoire Tchaïkovski de Moscou au Collège royal de Londres, la pianiste italienne perfectionne son style loué par le compositeur Karlheinz Stockhausen, dont elle devient une interprète privilégiée, le pianiste Pascal Rogé et le violoniste et chef d'orchestre Yuri Bashmet. Après des premiers prix de concours remportés en Italie, elle publie le recueil Virtuoso Piano Music (2011) et A Lizst Recital l'année suivante. En 2015 paraît son premier disque pour le label Decca, (R)Evolution, mettant à l'honneur des pièces contemporaines. Il est suivi par Light (2016), réunissant des oeuvres de Scriabine et de Stockhausen, puis le Concerto pour piano n°2 de Rachmaninov (2017) et, en 2018, de deux autres nouveautés : un programme consacré à Debussy et Echoes, avec le violoncelliste Henri Demarquette. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2018