Biographie

Vanessa Carlton a connu le succès dès la parution de son premier album, grâce au single « A Thousand Miles », qui a caracolé en tête des classements mondiaux au printemps 2002. En conséquence, Be Not Nobody est devenu disque de platine. Ses deux albums suivants, Harmonium en 2004 et Heroes and Thieves en 2007, n'ont pas renouvelé l'exploit, mais la chanteuse américaine est décidée à poursuivre sa carrière dans le registre ballades pop-rock qu'elle affectionne, et a récemment signé, contre toute attente, sur la catégorie Motown du label Universal. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2016