Biographie

Née Mato Grosso au Brésil, en 1976, la chanteuse et compositeur Vanessa da Mata a grandi à l'écoute d'artistes vénérés comme Antonio Carlos Jobim, Milton Nascimento et Luiz Gonzaga, tout en étant sensible aux sonorités de Rio qu’elle a écoutées toute son enfance à la radio. Malgré la puissance de sa voix, da Mata a d’abord connu le succès comme compositeur. En faisant équipe avec Chico César, elle a écrit une chanson pour Maria Bethânia dans son album de 1999 et a ensuite travaillé sur des morceaux pour Daniela Mercury, Ana Carolina et César lui-même. Elle a publié son premier album éponyme en 2002, puis Essa Boneca Tem Manuel et Sim. © Marisa Brown /TiVo