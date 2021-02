Biographie

Vanessa Hidden est née à Lille.Elle débute ses études musicales à l'âge de 6 ans dans le Nord de la France puis les poursuit au conservatoire de Narbonne jusqu'en 1997.Baccalauréat en poche, elle part vivre à Paris, étudier dans les conservatoires des 16ème, 17ème et 18ème arrondissements de la capitale, successivement les percussions classiques avec Jean-François Durez, puis le théâtre avec Jean-François Bihoreau et Jacqueline Duc. Elle se passionne alors pour l'histoire de la musique et l'analyse musicale qu'elle étudie avec Isabelle Werck puis, se perfectionne dans la classe d'art lyrique de Françoise Pétro au conservatoire de Montreuil ; elle y obtient son DEM en 2008 avec le rôle de Mimi dans La Bohème de Puccini, puis celui d'Iphigénie en Tauride de Gluck également dans le lied Die Nachtigall d'Alban Berg. En 2012, elle reçoit les conseils de Monique de Saint Ghislain, Géraldine Ros ainsi que tout récemment ceux de Jean-Jacques Cubaynes.Parallèlement à ses études classiques, elle débute sur les planches du cabaret parisien « Le Canotier du Pied de la Butte » et emprunte très vite les chemins du Music-hall en tant que meneuse de revue sur les scènes de plusieurs casinos français.Vanessa Hidden se nourrit de la pluralité des genres. En particulier, elle aborde le jazz et la bossa-nova, passe de la chanson à la mélodie, de l'opérette à l'opéra et pratique ainsi un véritable éclectisme musical dont elle saura profiter.En effet, en 1998, elle chante sur la scène de l'Olympia dans la comédie musicale Carpe Diem, puis en duo et en quintette à l'Hôtel de ville de Paris, ainsi qu'au Palais des Glaces, dans le spectacle du music-hall au théâtre du Gymnase, enfin aux Sentiers des Halles en 2005 où elle interprète la chanson exclusivement.Son amour pour la technique du chant va l'entraîner à suivre le quatuor vocal a capella « Parisian Way » à Tokyo et Osaka dès 2006 et pour trois années consécutives. Elle sera Ninetta dans La Périchole de Jérôme Savary à l'Opéra-Comique puis fera partie des chours dans les Trois Valses de Jean-Louis Grinda en 2007 et 2006. En 2009, elle sera Eurydice de Gluck (adaptation de Berlioz) à l'Hôtel de Ville de Montreuil sous la direction d'Olivier Holt.Elle se produit régulièrement en récital lyrique avec accompagnement piano et ou guitare selon les répertoires et, depuis 2011 travaille avec la compagnie du Transe Express sur les Poupées Divas Géantes.En 2007, elle crée avec le metteur en scène Stéphane Ly-Cuong, un spectacle musical Diva Divine où ils y allient les univers de l'art lyrique et du cabaret, à travers les chansons d'Yvette Guilbert et Marie Dubas, les airs d'opérette chantés par Yvonne Printemps et Suzy Delair.Ce spectacle est chaleureusement salué par la critique et sera donné plus d'une centaine de fois dans des théâtres de poche parisiens, à l'Ile Saint Louis et à l'Atelier Théâtre de Montmartre en particulier ainsi qu'en province. C'est lors d'une de ces représentations que se fait en 2011 la rencontre avec Solstice.