Biographie

Née le 22 décembre 1972, Vanessa Paradis connaît une enfance heureuse dans la maison familiale de Villers-sur-Marne, entourée de ses parents (dirigeants d'une entreprise de miroiterie) et de sa soeur Alysson, future actrice. Ayant remarqué sa jolie voix, son oncle, le comédien Didier Pain, incite ses parents à la présenter à la fameuse émission de Jacques Martin, "L'école des fans". C'est donc en mai 1980 qu'elle chante Emilie jolie devant les téléspectateurs du dimanche après-midi. Cinq ans plus tard, son oncle la relance dans la voie musicale en l'emmenant dans un studio parisien assister à la préparation, par les compositeurs Etienne Roda-Gil et Franck Langolff, de l'enregistrement du disque de Sophie Marceau. C'est alors que germe l'idée à Roda-Gil d'écrire une chanson pour Vanessa. Sorti le 27 avril 1987, la chanson Joe le taxi s'est déjà vendu à un million d'exemplaires à la fin de l'été. Son oncle Didier Pain devient son manager. Mais sa réussite rapide, loin de contribuer à lui donner une bonne image, lui vaut critiques et moqueries ; alors qu'en France on la traite de nymphette et qu'on se moque de son nom (Paradis), Joe le taxi fait un tabac en Angleterre, succès très rare pour un artiste français. Encouragée par cet accueil, Vanessa ne songe plus à tout arrêter. En 1988 sort son premier album "M & J" dont la plupart des chansons marchent très bien.