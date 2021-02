Biographie

Rendu célèbre par la musique qu'il a composée pour le film Les Chariots de feu en 1981 (qui a reçu un Oscar), Vangelis fait partie des compositeurs de musique électronique les plus admirés de son époque. Né Evángelos Odysséas Papathanassíou à Volos en Grèce le 29 mars 1943, il devient d'abord célèbre avec le groupe de pop grec Formynx, populaire au début des années 60, et avec le groupe progressif Aphrodite’s Child. Après s'être lancé dans une carrière solo, il collabore avec Jon Anderson de Yes, et produit une série de tubes au Royaume Uni, dont "I Hear You Now" et "I'll Find My Way Home", ainsi que des bandes originales à succès, qui font de lui une icône de la pop électronique/new age/classique. © Jason Ankeny /TiVo