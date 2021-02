Biographie

A la croisée du blues rock, du rock psychédélique, et du rock progressif, Vanilla Fudge est un des précurseurs américains du hard rock. Formé en 1966 à New York, Vanilla Fudge s'illustre en 1967 avec l'album Vanilla Fudge et sa reprise de The Supremes « You Keep Me Hangin' On » dont il fait un tube. L'album contient également des reprises très personnelles de « Ticket to Ride » et « Eleanor Rigby » de The Beatles. La suite est moins glorieuse avec les albums The Beat Goes On et Renaissance en 1968, puis Near the Beginning et Rock & Roll en 1970. Le groupe se sépare après une tournée d'adieu tandis que Tim Bogert et Carmine Appice partent former Cactus. Vanilla Fudge revient à partir de 1982 sous différentes formations, sans jamais retrouver son éclat initial. Out Through the In Door en 2007 est intégralement constitué de reprises de Led Zeppelin, hommage inversé à un groupe que Vanilla Fudge a vu débuter et a en partie inspiré. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015