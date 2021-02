Biographie

Imposteur pour les uns, rappeur sincère pour d'autres, Vanilla Ice est l'auteur du tube mondial « Ice Ice Baby », basé sur la ligne de basse de « Under Pressure » par David Bowie et Freddie Mercury. Lorsque le titre sort en 1990, Vanilla Ice est un parfait inconnu, il se retrouve bien vite numéro un partout dans le monde. Cette notoriété soudaine le conduit aux pires excès, il tente ensuite d'acquérir une vraie légitimité artistique avec les albums Mind Blowin (1994), Hard to Swallow (1998), Bi-Polar (2001) et Platinium Underground (2005). © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2020