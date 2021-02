Biographie

Vasily Petrenko, né le 7 juillet 1976 à Saint-Pétersbourg, a commencé son éducation musicale à l'école Capella pour garçons de Saint-Pétersbourg puis au Conservatoire de Saint-Pétersbourg. Sa mère est professeur à l'Université de Saint-Pétersbourg. Il a étudié la direction d'orchestre avec Ilya Musin et a participé à des masterclasses avec Mariss Jansons, Yuri Temirkanov et Esa-Pekka Salonen. En 2002, il remporte le premier prix du Concours de direction d'orchestre de Cadaques puis, en 2003, le deuxième prix du IVe Concours international Prokofiev de chefs d'orchestre à Saint-Pétersbourg.Vassily Petrenko commence sa carrière par un poste de chef d'orchestre résident au Théâtre Moussorgskyde Saint-Pétersbourg de 1994 à 1997. Il fait ses débuts en 2004 avec l'Orchestre philharmonique royal de Liverpool.En avril 2007, Vasily Petrenko est l'un des huit chefs d'orchestres britanniques à signer le manifeste "Building on Excellence: Orchestras for the 21st Century" visant à accroître la présence de la musique classique en Grande-Bretagne au cours des dix prochaines années, mais également à permettre à chaque enfant d'assister gratuitement à au moins un concert symphonique, et enfin à encourager l'excellence dans la création musicale.En mars 2009, l'Université de Liverpool Hope nomme Vasily Petrenko professeur honoraire et Docteur ès lettres, consacrant les relations nouées et enrichies avec l'OPRL depuis la prise de fonction de son jeune chef, ayant notamment amené les musiciens de l'orchestre à enseigner à l'Université.Vasily Petrenko a dirigé l'Orchestre philharmonique d'Oslo pour la première fois en décembre 2009. En février 2011, l'Orchestre philharmonique d'Oslo annonce la nomination de son futur chef en la personne de Vasily Petrenko à compter de la saison 2013-2014, pour une durée de quatre ans. Vasily Petrenko annonce à cette occasion qu'il poursuivra sa collaboration simultanément avec l'OPRL.Durant la saison 2009-2010, Vasily Petrenko a fait ses débuts avec l'Orchestre Philharmonia, l'Orchestre philharmonique de Londres et l'Orchestre national de Russie, l'Orchestre national de France, l'Orchestre symphonique de la radio finlandaise, l'Orchestre symphonique de la NHK et l'Académie de Sainte Cécile. Aux États-Unis, il a fait ses débuts avec l'Orchestre philharmonique de Los Angeles, l'Orchestre symphonique d'Atlanta et l'Orchestre symphonique de San Francisco en 2010 et avec l'Orchestre de Philadelphie, l'Orchestre symphonique national de Washington et l'Orchestre symphonique du Minnesotaen 2011.