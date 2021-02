Biographie

Après deux albums avec La Synesia en 2016 et 2017, le rappeur-chanteur français d'origine ivoirienne Vegedream entame sa carrière solo avec le single "La Fuite" (avec DJ Leska) avant de participer à la bande originale du film Taxi 5 avec le titre "Du temps" et de livrer en 2018 une première mixtape, Marchand de sable, portée par le single "La Rue" et le succès rencontré sur YouTube par son titre "Ramenez la coupe à la maison", imposant une pop urbaine aux accents trap et aux saveurs africaines. © TiVo