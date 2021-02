Biographie

Apparu au milieu des années 2010, Vendredi sur Mer constitue le projet de la chanteuse et photographe suisse Charline Mignot, née à Genève en 1996 et installée à Paris. Evoluant dans un style electropop, la chanteuse livre les singles "Mort / Fine" en 2015 puis "La Femme à la peau bleue" en 2016, avant de préparer la sortie d'un premier maxi, Marée basse (2017) avec le titre "Les Filles désir". Annoncé par les singles "Écoute chérie" et "Chewing Gum" (2018), Premiers émois, premier album de Vendredi sur Mer, voit enfin le jour en mars 2019. © TiVo