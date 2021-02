Biographie

Du milieu des années 1990 au milieu des années 2000, le groupe néerlandais Vengaboys a fait partie des artistes d'Eurodance et dance pop les plus populaires. Ses tubes « Boom, Boom, Boom, Boom!! », « We Like to Party » et « We're Going to Ibiza » ont enchanté les clubs du monde entier durant un peu plus d'une décennie. Chose rare dans le domaine de la dance, les albums The Party Album (1999) et The Platinum Album (2000) ont également récolté un succès considérable. Vengaboys a même reçu le World Music Award du meilleur groupe dance de l'année en 2001. Séparé en 2004, Vengaboys est revenu dès 2006 sans retrouver son lustre d'antant dans un type de musique en mutation permanente. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015