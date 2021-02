Biographie

Venom est une influence majeure pour le metal extrême, leur album Black Metal de 1982 donnant même son nom à un sous-genre. Malgré cela, Venom est considéré par une partie du public comme un groupe limité, voire pire. Depuis leurs débuts en 1979, ces émules de Motörhead et Iron Maiden donnent dans la surenchère sataniste et une musique qui vaut surtout pour son agressivité. Les albums Welcome to Hell (1981) et At War with Satan (1983) forment avec Black Metal la trilogie des meilleurs albums de Venom. Le groupe s'égare ensuite et est largement dépassé par ceux qu'il a inspirés, comme Metallica et Megadeth. Les albums suivants Temples of Ice (1991), The Waste Lands (1992) et Metal Black (2006) sont à sauver d'une discographie pour le moins inégale. Le trio qui ne compte plus qu'un membre originel sort en 2011 Fallen Angel, son treizième opus studio suivi quatre ans plus tard par From the Very Depths. Tandis que d'anciens membres ont formé l'entité dissidente Venom Inc. en 2017, le groupe vétéran mené depuis 1978 par Conrad Lant (basse, chant) ajoute à sa discographie l'album Storm the Gates. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2018