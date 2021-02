Biographie

Figure emblématique, la chanteuse britannique gagne son surnom de "Forces Sweetheart" pendant la seconde guerre mondiale, participant à l'effort de guerre en remontant le moral des troupes via son émission Sincerly Yours diffusée sur la BBC et avec une série de tubes dont "We'll Meet Again" (1939) ou "The White Cliffs of Dover" (1942). Après la guerre, Lynn rejoint le circuit de la variété anglaise et enregistre plusieurs succès transatlantiques parmi lesquels "Auf Widerseh'n Sweetheart", premier single britannique à atteindre le sommet des charts américains. Musicalement active jusqu'à la fin des années 70, Vera Lynn conserve son aura par la suite, devenant en 2009 la doyenne des artistes britanniques à avoir décroché un album classé numéro un. © TiVo