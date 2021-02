Biographie

Actrice au cinéma, au théâtre et à la télévision, Véronique Jannot mène en pointillés une carrière de chanteuse. L'artiste est à la tête des tubes « Désir, désir » et « Aviateur ». En octobre 2012, elle sort Tout Doux... un album de comptines et de chansons enfantines. © ©Copyright Music Story Paula Haddad 2015