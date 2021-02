Biographie

Quand on évoque la chanteuse compositrice française Véronique Sanson, on pense à sa voix, chaude, passionnée, apaisante, à la fois énergique et profonde, combinée avec un excellent jeu de piano, qui rappelle des artistes comme Carole King, Laura Nyro ou Janis Ian. Au début des années 70, elle enregistre deux disques sous la tutelle de son compagnon Michel Berger. En 1974, elle sort un chef-d'œuvre, Le Maudit, pendant qu'elle est mariée à Stephen Stills. Elle enregistr des dizaines de disques, généralement sous la direction de Bernard Saint-Paul. En 2000, Véronique Sanson rend hommage à Michel Berger avec D’un Papillon à une étoile. © Olivier Duboc /TiVo