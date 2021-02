Biographie

Le pianiste letton Vestard Šimkus (aussi écrit Shimkus), né en 1984, remporta très tôt toute une brassée de premiers prix internationaux : le Concours Maria Canals de Barcelone, le concours international de Stockholm, ainsi que le concours Liszt de Los Angeles. Bientôt, il se produisait avec des orchestres tels que le BBC Philharmonique, l’Orchestre national de France, la Philharmonie tchèque, d’indiscutables passeports pour une visibilité internationale. Disciple de Dimitri Bashkirov et de Lazar Berman – pour le piano, car il a également travaillé la composisition chez Peteris Vasks dont il a par ailleurs créé plusieurs œuvres et, au passage, adopté certaines tournures tintinnabulantes –, Shimkus laisse son imagination discographique errer de Rachmaninov à Beethoven, de Wagner à Gould (car le fou Canadien a aussi composé…), sans jamais se laisser entraîner dans la moindre habitude préfabriquée. Ainsi son CD Beethoven allie-t-il une grande sonate de l’ultime maturité, la Hammerklavier, et une de la prime jeunesse, avec en prélude ses propres variations sur un thème de Beethoven où il mêle, non sans humour, le thème de la Neuvième et celui de Tannhäuser de Wagner, le style fugué de Bach et la virtuosité débridée de Liszt, un époustouflant bric-à-brac à ne pas manquer. Vestards Šimkus, virtuose, poète, agitateur, iconoclaste, n’a pas fini de faire parler de lui. © SM/Qobuz