Biographie

Inspiré par le rock et appartenant à la scène hippie-folk de Californie, aux côtés de Devendra Banhart et de Joanna Newsom, Vetiver est un groupe de folk-rock mené depuis 2004 par Andy Cabic. Vetiver propose une musique saluée pour ses qualités apaisantes et sa richesse, grâce aux albums To Find Me Gone (2006), ou encore Thing of the Past (un album de reprises sorti en 2008). Le cinquième album du groupe, sorti en 2011, s'intitule The Errant Charm. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015