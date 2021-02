Biographie

C’est autour de Sebastian Murphy au chant, Henrik Höckert à la basse, Oskar Carls au saxophone, Martin Ehrenchona aux claviers, Benjamin Vallé à la guitare, et Sol Tor Sjödén à la batterie que le groupe de post-punk revival Viagra Boys voit le jour en 2015 à Stockholm en Suède. Deux EP, Consistency of Energy en 2016 et Call of the Wild en 2017, interviennent avant la sortie d’un premier album. Celui-ci, intitulé Street Worms, paraît en 2018, et se distingue notamment par les singles « Sports », « Just Like You » mais aussi « Slow Learner », mis à l’honneur dans le jeu vidéo Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. Avec comme thèmes principaux l’hyper-masculinité et le populisme d’extrême-droite en Europe, cet album suscite d’excellentes critiques. Un album enregistré sur scène, Shrimp Sessions, et un nouvel EP, Common Sense, s’intercalent respectivement en 2019 et 2020 avant la sortie d’un deuxième opus du nom de Welfare Jazz en 2021. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2021