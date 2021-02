Biographie

Vianney reprend le flambeau de la chanson française et s’impose comme le digne successeur des grands noms de la musique francophone. Piochant dans ses diverses influences allant de Georges Brassens à Maxime Le Forestier en passant par Dick Annegarn, Vianney s’impose dès son premier album grâce à une musique honnête et sans clichés. Vianney Bureau naît le 13 février 1991 à Pau puis grandit à Paris dans une famille de mélomanes. Son père l’initie très tôt à une discothèque francophone composée de noms tels que Barbara, Dick Annegarn, Thomas Fersen ou encore Maxime Le Forestier. Le jeune Vianney s’imprègne de la chanson française dont les textes le charment particulièrement et se met rapidement à la composition. Après des études de commerce entre Paris et Londres, puis une école de stylisme, Vianney se rend en Auvergne où il enregistre en trois semaines son premier album Idées blanches. En 2014, il signe sur le label Tôt ou tard sur lequel il publie son disque. Grâce à une musique profonde, cachée sous des airs légers et des refrains entêtants, et notamment grâce à son single Pas là, Vianney rencontre un succès retentissant.© LG/Qobuz