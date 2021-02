Biographie

Le chanteur Vianney (né Vianney Bureau à Pau le 13 février 1991) s'impose au public en 2015 avec le titre « Pas là » et l'album Idées Blanches, certifié disque de platine. Auteur, compositeur, pianiste, guitariste et interprète, l'artiste diplômé en haute couture et ancien élève de grande école est alors la révélation de l'année. Il remporte la Victoire de la musique de l'interprète masculin en 2016 et écrit des textes pour Julien Clerc et Céline Dion. Il enregistre la même année un deuxième album homonyme, dans la même veine entre folk et chanson acoustique quoique plus orchestré. Celui-ci est porté par le simple « Je m'en vais ». © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016