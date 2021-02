Biographie

À bien des égards, Vicky Leandros est une chanteuse internationale. D'origine grecque, établie en Allemagne, elle défend deux fois les couleurs du Luxembourg pour le Concours Eurovision de la chanson et mène une partie de sa carrière au Canada et au Japon. Le tout en chantant en allemand, anglais, néerlandais, japonais ou français. Elle débute sa carrière en 1965 en Allemagne et représente une première fois le Luxembourg en 1967 avec la chanson « L'Amour est bleu », qui termine quatrième. Le 25 mars 1972, elle remporte le trophée avec « Après toi », dont elle fait un tube mondial en l'interprétant en sept langues différentes. En France, elle connaît surtout le succès avec les chansons « J'aime la vie » (1975) et « À l'est d'Eden » (1984). En 2006, Vicky Leandros célèbre ses quarante ans de carrière et ses trente ans de scène avec une tournée à guichets fermés en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Toujours active dans la chanson malgré des activités politiques en Grèce et en Allemagne, Vicky Leandros sort en 2010 l'album en allemand Zeitlos. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015