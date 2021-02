Biographie

De son nom complet Víctor Lidio Jara Martínez, Victor Jara est né le 28 septembre 1932 à San Ignacio au Chili. Fils de paysans pauvres, Victor Jara commence à travailler à l'âge de six ans, passe par le séminaire, fait plusieurs années de service militaire, avant d'arriver à s'inscrire à l'université de Santiago. C'est là qu'en 1957 il intègre le groupe de musique andine Cuncumén et rencontre la chanteuse Violeta Parra. C'est elle qui l'introduit dans le mouvement dit Nueva canción qui mélange chanson espagnole, folklore sud-américain et protest songs anglo-saxonnes. Parallèlement à ses débuts musicaux, Victor Jara s'investit dans le théâtre et se rapproche de la contestation politique dans un Chili encore très ancré dans le post-colonialisme. Il accède à la célébrité en 1966 avec son premier album Victor Jara, tout en devenant le directeur artistique du célèbre groupe Quilapayún. Désormais reconnu dans le monde entier, Victor Jara atteint le summum de sa vie et de sa carrière avec les albums Pongo en Tus Manos Abiertas (1969) et Canto Libre (1970), tout en devenant ambassadeur culturel nommé par le Président de la République Salvador Allende récemment élu. Dès lors, son oeuvre musicale prend une tournure de plus en plus politisée avec El Derecho de Vivir en Paz (1971) et La Población (1972). En 1973 sort l'album inachevé Canto por Travesura, le chanteur étant torturé et assassiné le 16 septembre 1973 à la suite du coup d'état militaire qui met fin à la présidence socialiste du pays. Resté une icône au Chili, Victor Jara voit sa chanson « El Derecho de vivir en paz » ressurgir dans l'actualité par le biais d’événements sociaux qui secouent le pays en novembre 2019. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019