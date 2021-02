Biographie

Après avoir fait leurs armes au sein de la formation rennaise The Popopopos, Victor Solf et Simon Carpentier fondent le projet Her en 2015, mêlant leurs voix sur un canevas mêlant electropop, soul et new wave au fil de plusieurs maxis live et studio avant de publier leur premier album éponyme en 2018, près d'un an après le décès de Carpentier. S'il assure jusqu'au bout la tournée prévue en mémoire de son partenaire, Solf décide par la suite de se consacrer à un projet solo, publiant en 2019 les singles mélancoliques et habités "Traffic Lights" et "Hero", annonçant la publication début 2020 d'un premier maxi, Aftermath. © TiVo