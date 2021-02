Biographie

Le pianiste de jazz d'origine indienne Vijay Iyer, né à Rochester en 1971, fait ses débuts dans les groupes de Steve Coleman et à la tête de trois formations différentes. L'album Memorophilia (1995) est suivi de nombreuses collaborations avec le saxophone Rudresh Mahanthappa, le rappeur Mike Ladd et les formations Burnt Sugar ou Dead Prez. Aussi doué que prolifique, Vijay Iyer fusionne avec réussite le jazz et les rythmes asiatiques dans les albums en trio Reimagining (2005),Tragicomic (2008) et l'acclamé Historicity (2009) élu album de jazz de l'année par de nombreux critiques. Un disque en solitaire (Solo) prend le relais, suivi de Tirtha (2011) et Accerelando (2012), réalisés en trio. En 2014, le pianiste signe avec Mutations son premier album pour ECM, associant musiuqes acoustique et électronique. L'année suivante, son retour en trio sur Break Stuff est assorti de différents hommages à ses maîtres. Vijay Iyer s'associe à son professeur, le trompettiste Wadada Leo Smith, pour l'enregistrement de la suite A Cosmic Rhythm With Each Stroke (2016). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016