Biographie

Pianiste islandais né à Reykjavik le 14 février 1984, Víkingur Ólafsson prend ses premières leçons avec sa mère, qui enseigne l'instrument en conservatoire local. Sa maîtrise technique acquise très tôt lui permet de poursuivre ses études à la prestigieuse Juilliard School de New York, sous la tutelle de Jerome Lowenthal et Robert McDonald, et de se spécialiser dans le répertoire contemporain, en particulier celui de compositeurs islandais. En 2009, son premier enregistrement Debut comprend des pièces de Brahms et les Variations héroïques de Beethoven. Deux ans plus tard, il associe les Préludes de Chopin à des Partitas de Bach dans un nouveau programme, suivi du cycle de lieder Winterreise de Schubert avec la basse islandaise Kristin Sigmundsson, récompensé par un prix aux Iceland Music Awards. Sa carrière internationale se développe après l'animation d'une émission à la télévision islandaise (Out of Tune, 2013-2014). Il participe à plusieurs festivals et collabore avec Philip Glass. En 2016, il signe un nouveau contrat avec le label Deutsche Grammophon, inauguré par l'album Philip Glass: Piano Works (2017), salué par la critique. Sa première musique de film pour Darkest Hour (2018) est suivie par des programmes consacrés à J. S. Bach, à travers le récital Johann Sebastian Bach et les interprétations libres de Works & Reworks (2019). Ses inclinaisons pour les répertoires baroque et néoclassique sont réunies dans le récital Rameau - Debussy qui paraît en 2020. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020