Biographie

Née Sonia Dronier en 1960, la chanteuse Viktor Lazlo bénéficie de bonnes plumes dès son premier album She (1985) comportant les hits « Pleurer des rivières » et « Canoë rose » : Boris Bergman, Alain Chamfort puis Maxime Le Forestier, Bernard Lavilliers et Serge Gainsbourg (« Amour puissance six ») se succèdent derrière la chanteuse à la voix sensuelle entre soul et jazz. La jeune métisse au physique de mannequin mène ensuite double carrière sur grand ou petit écran (Soeur Thérèse.com, La Crim', Navarro...) et dans la chanson avec les albums à thèmes Verso (1996), Loin de Paname (2002), Saga (2004) et Begin The Biguine (2007). Après le roman La Femme qui pleure relatif à la mort de son compagnon Filip Nikolic, Viktor Lazlo s'attelle à raconter la vie de Billie Holiday dans un livre romancé, sur disque puis sur scène sous le titre My Name Is Billie Holiday en 2012. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015