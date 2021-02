Biographie

La violoniste norvégienne Vilde Frang (* 1986) a fait sa grande entrée sur la scène internationale en 2012, lorsqu’elle se vit décerner le Prix des Jeunes Artistes du Crédit Suisse (publicité gratuite), à la suite de quoi elle fut invitée à se produire avec le Philharmonique de Vienne et Bernard Haitink. Même si elle s’était déjà produite à l’âge de douze ans avec le Philharmonique d’Oslo et Mariss Jansons, excusez du peu. Ces dernières années, son parcours enchaîne les plus prestigieuses capitales culturelles mondiales – Salzbourg, Lucerne, Londres, Lucerne, Verbier, New York, Zurich, Philharmonie de Berlin, la liste serait fastidieuse… –, les plus prestigieux orchestres – Gewandhaus, Philharmonia, Philharmonique de Berlin, Radio bavaroise, NHK de Tokyo, la liste serait fastidieuse… – et les partenaires de musique de chambre ey du côté de la baguette appartenant la crème de la crème – Gidon Kremer, Yuri Bashmet, Steven Isserlis, Truls Mørk, Leif-Ove Andsnes, Martha Argerich, Vladimir Ashkenazy, Ivan Fischer, Vladimir Jurowski, Vasily Petrenko, Paavo Järvi, Esa-Pekka Salonen ou encore Yuri Temirkanov, mais poursuivre la liste serait fastidieux ! Ses enregistrements lui ont déjà valu quelques magnifiques récompenses telles que des Diapason d’Or, le Edison Klassiek Award, le Classic BRIT Award, le « Editor’s Choice » du magazine Gramophone, le Deutsche Schallplattenpreis ou encore le Echo Klassik Award. C’est sur un magnifique violon Jean-Baptiste Vuillaume de 1864 que Vilde Frang se produit désormais, un instrument qui lui offre des possibilités sonores absolument époustouflantes. (SM/Qobuz)