Biographie

Véritable phénomène de la période disco, le groupe américain Village People est né de la volonté des producteurs français Jacques Morali et Henri Belolo à New York en 1977. Associés au chanteur et danseur Victor Willis (Le policier), ils créent le groupe en lui adjoignant Felipe Rose (L'indien), Alex Briley (Le soldat), Glenn Hughes (L'homme en cuir), David Hodo (Le manœuvre) et Randy Jones (Le cowboy). L'originalité de Village People provient de l'incarnation par chacun des membres du groupe d'un stéréotype fantasmé de la communauté gay des clubs de l'époque. Aidé d'un disco funk de bonne facture, Village People se fait la main avec l'album Village People en 1977. Ce succès timide est conforté par le deuxième album Macho Man (février 1978) où le tube homonyme pose les bases de la déferlante à venir. Sortie en octobre 1978, la chanson « Y.M.C.A » devient un hymne disco mondial autant qu'un symbole de la conscience gay naissante. Seul single de l'album Cruisin', « Y.M.C.A » est suivi dans la voie du succès par « In the Navy » sur l'album Go West sorti en mars 1979. La popularité de Village People reflue en même temps que le disco, le groupe change alors plusieurs fois de formule et de composition, s'essayant à la dance pop ou à la HI-NRG. Toujours mené par Victor Willis, Village People sort en 2020 l'album de Noël Magical Christmas et le succès inattendu de « If You Believe ».