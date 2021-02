Biographie

Projet solo de l'auteur-compositeur-interprète irlandais Conor J. O'Brien (The Immediate), Villagers se spécialise dans un mélange d'indie folk et de chamber pop à la croisée de l'exhubérance de Jens Lekman ou Eugene McGuiness et des influences classic rock de Paul Simon ou Robert Wyatt. Né à Dublin en 2008, Villagers livre un premier opus dès 2010, Becoming a Jackal, sur l'influent label Domino. En 2013, O'Brien confirme avec {Awayland} auquel il livre deux successeurs en 2015, Darling Artithmetic, et 2016, Where Have You Been All my Life?. © TiVo